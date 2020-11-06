Виниловая пластинка Beck, Jeff, Loud Hailer (0081227944438)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227944438
|Исполнитель
|BECK, JEFF
|Альбом (сингл)
|LOUD HAILER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|15.07.2016
|A1
|The Revolution Will Be Televised
|3:53
|A2
|Live In The Dark
|3:47
|A3
|Pull It
|2:13
|A4
|Thugs Club
|5:14
|A5
|Scared For The Children
|6:06
|B1
|Right Now
|3:57
|B2
|Shame
|4:40
|B3
|Edna
|1:04
|B4
|The Ballad Of The Jersey Wives
|3:50
|B5
|O.I.L. (Can't Get Enough Of That Sticky)
|4:41
|B6
|Shrine
|5:45
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