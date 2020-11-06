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Виниловая пластинка Beck, Jeff, Loud Hailer (0081227944438)

Артикул: 98559
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Виниловая Пластинка Beck, Jeff Loud Hailer
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98559
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227944438
ИсполнительBECK, JEFF
Альбом (сингл)LOUD HAILER
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза15.07.2016

Track List

A1The Revolution Will Be Televised3:53
A2Live In The Dark3:47
A3Pull It2:13
A4Thugs Club5:14
A5Scared For The Children6:06
B1Right Now3:57
B2Shame4:40
B3Edna1:04
B4The Ballad Of The Jersey Wives3:50
B5O.I.L. (Can't Get Enough Of That Sticky)4:41
B6Shrine5:45


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Beck, Jeff, Loud Hailer (0081227944438) – стоимость товара 1670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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