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Виниловая пластинка Band Of Horses, Mirage Rock (0887254563310)

Артикул: 98545
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Виниловая Пластинка Band Of Horses Mirage Rock
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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Артикул: 98545
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode887254563310
ИсполнительBand Of Horses
Альбом (сингл)MIRAGE ROCK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза14.09.2012

Track List

A1Knock Knock
A2How To Live
A3Slow Cruel Hands Of Time
A4A Little Biblical
A5Shut-in Tourist
A6Dumpster World
B1Electric Music
B2Everything's Gonna Be Undone
B3Feud
B4Long Vows
B5Heartbreak On The 101


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Band Of Horses, Mirage Rock (0887254563310) - этот товар вы можете купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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