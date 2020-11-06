Виниловая пластинка Band Of Horses, Mirage Rock (0887254563310)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|887254563310
|Исполнитель
|Band Of Horses
|Альбом (сингл)
|MIRAGE ROCK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|14.09.2012
|A1
|Knock Knock
|A2
|How To Live
|A3
|Slow Cruel Hands Of Time
|A4
|A Little Biblical
|A5
|Shut-in Tourist
|A6
|Dumpster World
|B1
|Electric Music
|B2
|Everything's Gonna Be Undone
|B3
|Feud
|B4
|Long Vows
|B5
|Heartbreak On The 101
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