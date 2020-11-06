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Виниловая пластинка Arsenik, Quelques Gouttes Suffisent (0825646007431)

Артикул: 98532
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Виниловая Пластинка Arsenik Quelques Gouttes Suffisent
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98532
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646007431
ИсполнительARSENIK
Альбом (сингл)QUELQUES GOUTTES SUFFISENT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза25.03.2016

Track List

A1Intro1:40
A2Boxe Avec Les Mots4:20
A3Sexe, Pouvoir Et Biftons5:21
A4Par Ou T'es Rentre, Je T'ai Pas Vu Sortir4:26
B1Jour 2 Tonnerre4:52
B2Quelques Gouttes Suffisent4:53
B3Bienvenue Au 6eme Chaudron5:02
B4Chrysanthemes4:50
C1Partout La Meme5:48
C2Affaires De Famille5:00
C3Interlude1:50
C4Une Saison Blanche Et Seche4:51
D1Ils M'appellent2:44
D2Un Monde Parfair5:23
D3La Rue T'observe4:45


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Виниловая пластинка Arsenik, Quelques Gouttes Suffisent (0825646007431) - этот товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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