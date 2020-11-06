Виниловая пластинка Arsenik, Quelques Gouttes Suffisent (0825646007431)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646007431
|Исполнитель
|ARSENIK
|Альбом (сингл)
|QUELQUES GOUTTES SUFFISENT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|25.03.2016
|A1
|Intro
|1:40
|A2
|Boxe Avec Les Mots
|4:20
|A3
|Sexe, Pouvoir Et Biftons
|5:21
|A4
|Par Ou T'es Rentre, Je T'ai Pas Vu Sortir
|4:26
|B1
|Jour 2 Tonnerre
|4:52
|B2
|Quelques Gouttes Suffisent
|4:53
|B3
|Bienvenue Au 6eme Chaudron
|5:02
|B4
|Chrysanthemes
|4:50
|C1
|Partout La Meme
|5:48
|C2
|Affaires De Famille
|5:00
|C3
|Interlude
|1:50
|C4
|Une Saison Blanche Et Seche
|4:51
|D1
|Ils M'appellent
|2:44
|D2
|Un Monde Parfair
|5:23
|D3
|La Rue T'observe
|4:45
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