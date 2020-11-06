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Виниловая пластинка Anathema, A Fine Day To Exit (LP, CD Remastered) (0888750585011)

Артикул: 98519
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Виниловая Пластинка Anathema A Fine Day To Exit
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 98519
В наличии
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750585011
ИсполнительAnathema
Альбом (сингл)A FINE DAY TO EXIT
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
ЛэйблSony Music
Дата релиза27.04.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1A Fine Day3:36
A2Release5:40
A3Leave No Trace4:46
A4Underworld4:12
A5Pressure6:38
B1Panic3:37
B2Breaking Down The Barriers5:44
B3Looking Outside Inside6:15
B4A Fine Day To Exit6:48
B5Temporary Peace7:01
CD-1A Fine Day3:35
CD-2Release5:41
CD-3Leave No Trace4:46
CD-4Underworld4:12
CD-5Pressure6:38
CD-6Panic3:38
CD-7Breaking Down The Barriers5:44
CD-8Looking Outside Inside6:15
CD-9A Fine Day To Exit6:49
CD-10.1Temporary Peace12:15
CD-10.2In The Dog's House3:01


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Anathema, A Fine Day To Exit (LP, CD Remastered) (0888750585011) – стоимость товара 2090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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