Виниловая пластинка Anathema, A Fine Day To Exit (LP, CD Remastered) (0888750585011)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888750585011
|Исполнитель
|Anathema
|Альбом (сингл)
|A FINE DAY TO EXIT
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|27.04.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|A Fine Day
|3:36
|A2
|Release
|5:40
|A3
|Leave No Trace
|4:46
|A4
|Underworld
|4:12
|A5
|Pressure
|6:38
|B1
|Panic
|3:37
|B2
|Breaking Down The Barriers
|5:44
|B3
|Looking Outside Inside
|6:15
|B4
|A Fine Day To Exit
|6:48
|B5
|Temporary Peace
|7:01
|CD-1
|A Fine Day
|3:35
|CD-2
|Release
|5:41
|CD-3
|Leave No Trace
|4:46
|CD-4
|Underworld
|4:12
|CD-5
|Pressure
|6:38
|CD-6
|Panic
|3:38
|CD-7
|Breaking Down The Barriers
|5:44
|CD-8
|Looking Outside Inside
|6:15
|CD-9
|A Fine Day To Exit
|6:49
|CD-10.1
|Temporary Peace
|12:15
|CD-10.2
|In The Dog's House
|3:01
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