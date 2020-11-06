Виниловая пластинка Adams, Ryan, 1989 (0888751645011)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751645011
|Исполнитель
|ADAMS, RYAN
|Альбом (сингл)
|1989
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|11.12.2015
|A1
|Welcome To New York
|3:18
|A2
|Blank Space
|3:21
|A3
|Style
|2:44
|B1
|Out Of The Woods
|6:07
|B2
|All You Had To Do Was Stay
|3:30
|B3
|Shake It Off
|4:06
|C1
|I Wish You Would
|3:44
|C2
|Bad Blood
|3:55
|C3
|Wildest Dreams
|5:21
|D1
|How You Get The Girl
|3:50
|D2
|This Love
|4:45
|D2
|I Know Places
|5:14
|D4
|Clean
|4:23
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