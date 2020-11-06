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Виниловая пластинка Adams, Ryan, 1989 (0888751645011)

Артикул: 98495
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Виниловая Пластинка Adams, Ryan 1989
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 98495
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751645011
ИсполнительADAMS, RYAN
Альбом (сингл)1989
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music
Дата релиза11.12.2015

Track List

A1Welcome To New York3:18
A2Blank Space3:21
A3Style2:44
B1Out Of The Woods6:07
B2All You Had To Do Was Stay3:30
B3Shake It Off4:06
C1I Wish You Would3:44
C2Bad Blood3:55
C3Wildest Dreams5:21
D1How You Get The Girl3:50
D2This Love4:45
D2I Know Places5:14
D4Clean4:23


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Adams, Ryan, 1989 (0888751645011) - по цене 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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