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Виниловая пластинка AC/DC, Rock Or Bust (LP, CD) (0888750348418)

Артикул: 98488
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Виниловая Пластинка Ac/Dc Rock Or Bust
2 100 руб. 
2 700 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 98488
В наличии
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Коллекция AC/DC
filter_noneТовар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC

БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750348418
ИсполнительAc/Dc
Альбом (сингл)ROCK OR BUST
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза28.11.2014

Track List

A1Rock Or Bust3:03
A2Play Ball2:47
A3Rock The Blues Away3:24
A4Miss Adventure2:57
A5Dogs Of War3:35
A6Got Some Rock & Roll Thunder3:24
B1Hard Times2:44
B2Baptism By Fire3:30
B3Rock The House2:42
B4Sweet Candy3:09
B5Emission Control3:40
CD-1Rock Or Bust
CD-2Play Ball
CD-3Rock The Blues Away
CD-4Miss Adventure
CD-5Dogs Of War
CD-6Got Some Rock & Roll Thunder
CD-7Hard Times
CD-8Baptism By Fire
CD-9Rock The House
CD-10Sweet Candy
CD-11Emission Control


Теги товара: AC/DC.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка AC/DC, Rock Or Bust (LP, CD) (0888750348418) - по цене 2100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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