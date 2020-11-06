Виниловая пластинка AC/DC, Rock Or Bust (LP, CD) (0888750348418)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888750348418
|Исполнитель
|Ac/Dc
|Альбом (сингл)
|ROCK OR BUST
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|Вес пластинки
|180 gram
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|28.11.2014
|A1
|Rock Or Bust
|3:03
|A2
|Play Ball
|2:47
|A3
|Rock The Blues Away
|3:24
|A4
|Miss Adventure
|2:57
|A5
|Dogs Of War
|3:35
|A6
|Got Some Rock & Roll Thunder
|3:24
|B1
|Hard Times
|2:44
|B2
|Baptism By Fire
|3:30
|B3
|Rock The House
|2:42
|B4
|Sweet Candy
|3:09
|B5
|Emission Control
|3:40
|CD-1
|Rock Or Bust
|CD-2
|Play Ball
|CD-3
|Rock The Blues Away
|CD-4
|Miss Adventure
|CD-5
|Dogs Of War
|CD-6
|Got Some Rock & Roll Thunder
|CD-7
|Hard Times
|CD-8
|Baptism By Fire
|CD-9
|Rock The House
|CD-10
|Sweet Candy
|CD-11
|Emission Control
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