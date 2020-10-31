Плащ дождевик П/Э Цветной

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
Плащ дождевик полиэтиленовый обеспечивает отличную защиту от дождя. Все швы этого полиэтиленового дождевика надежно прошиты. Плащ легко одевается на верхнюю одежду и при этом абсолютно не стесняет движений. В качестве материала используется надёжный и проверенный временем полиэтилен плотностью 50 микрон. Благодаря этому, достигаются отличные водонепроницаемые свойства изделия. Плащ хорошо защищает даже от сильного дождя в лесу, поле и городской среде. Полиэтилен, как материал, используемый в изготовлении влагозащитной одежды, абсолютно безвреден для здоровья человека. Наш полиэтиленовый дождевик удобно хранить и брать с собой в дорогу, так как он практически не занимает места. Кроме того, он предназначен для многократного использования.
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