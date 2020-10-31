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Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров

Артикул: 96501
  • Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 1
  • Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 2
  • Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 3
Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 1
Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 2
Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 3
5 950 руб. 
Купить
+ 75 КэтКоинов
Артикул: 96501
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараЯщик
Габаритные размеры, см33,9х25,4х35,5
Материалпластик
Дополнительнозамок на латунной петле
ОсобенностиВ комплекте 4 контейнера модели Plano 2-3650

Описание

4-BY® RACK SYSTEM™ 1364-00

• 4-BY® Rack System™

• Комплектуется четырьмя коробками 2-3650 ProLatch™

• Под крышкой отделение для крупных предметов

• Передняя крышка DuraView™

• Цвет: темно-синий металлик/серебристый

• 339х254х355мм.



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Самовывоз невозможен
Ящик Plano 1364-00 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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