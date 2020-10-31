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|Бренд
|Limit
|Тип товара
|Сумка
|Габаритные размеры, см
|42х28х11
|Материал
|водонепроницаемая ткань 600D
|Дополнительно
|в комплекте 2 коробки размера 3700.
Описание
Сумка Rapala Limited Sling Bag Magnum (46006-LK) – профессиональный подход к экипировке рыболова, включающий совмещение практичности, функциональности и долговечности. Удобная фиксация сумки на корпусе производится за счет плечевого ремня, имеющего подкладку. Мягкий ремень с возможностью регулировки положения сумки обеспечивает максимально комфортное расположение изделия. Многочисленные карманы, которыми оснащена модель сумки Rapala Sling Bag, позволяют удобно разместить все принадлежности и личные вещи.
Основной отсек сумки включает два отделения, разделенных между собой. Каждый из них вмещает коробку для принадлежностей серии 3600. Данные коробки поставляются вместе с сумкой в комплекте. Наличие липучек на боксах для приманок существенно облегчает процесс пользования изделием, исключая возможность выскальзывания коробки. При открытии любого из отделений передней части сумки происходит его трансформация в компактную полку, на которой расположены все необходимые принадлежности. Внутренний отсек сумки Rapala Sling Bag имеет дополнительный сетчатый карман на молнии для аккуратного размещения личных вещей.
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