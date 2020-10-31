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Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro

Артикул: 93862
  • Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - фото 1
  • Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - фото 2
  • Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - фото 3
Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - фото 1
Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - фото 2
Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - фото 3
1 990 руб. 

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Артикул: 93862
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараПрибор косметический
Назначениедля лица
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
ПроизводствоФранция
Высота, см20
Длина, см35
Ширина, см15
Вес, кг0.35

Прибор косметический Gezatone Super Wet Cleaner Pro - универсальный вакуумный очиститель для кожи лица. Подходит для умывания и нанесения косметических средств. Сменные насадки позволяют проводить различные процедуры - пилинг, чистку, роликовый массаж и вакуумное удаление комедонов и угрей. Благодаря использованию прибора косметического Gezatone Super Wet Cleaner Pro кожа лица станет чистой и здоровой уже через несколько сеансов.

Особенности:

  • Питание от 2 батарей типа АА;
  • Степень разреженности воздуха при вакуумном режиме - 250 мм. рт. ст.;
  • Полная водонепроницаемость позволяет пользоваться прибором в душе;
  • Создает комфортные ощущения при проведении процедур;
  • Емкость контейнера для жидкости - 5 мл;
  • Простое, интуитивно-понятное управление.

Комплектация:

  • Прибор косметический Gezatone Super Wet Cleaner Pro;
  • Насадка (4 шт.);
  • Подставка;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro - этот товар вы можете купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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