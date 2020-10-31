Угловая шлифовальная машина (болгарка) Диолд МШУ-0,95-125

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Диолд
|Тип товара
|Шлифмашина угловая
|Мощность
|950 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Диаметр диска
|125 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.5 мм
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Макс. частота вращения диска
|10000 об/мин
|Блокировка кнопки включения
|да
|Регулировка частоты вращения
|нет
|Пылесборник
|нет
|Питание
|от сети
|Защита от перегрузок
|нет
|В кейсе
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Длина, см
|28
|Ширина, см
|12
|Высота, см
|13
|Вес, кг
|2.3
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