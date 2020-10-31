Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Диолд
|Тип товара
|Многофункциональный инструмент
|Вес, кг
|1.45
|Возможности
|блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Кейс в комплекте
|нет
|Крепление листа
|липучка
|Макс. частота колебания платформы
|21000 кол./мин.
|Потребляемая мощность
|340 Вт
|Тип машины
|реноватор
Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0.34 МФ представляет собой универсальный инструмент, предназначенный для проведения всевозможных отделочных и ремонтных работ. Выполняет различные функции в зависимости от установленной оснастки. Имеет возможность подключения к пылесосу, что позволяет работать без лишней пыли. Обладает малым весом и компактными размерами.
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