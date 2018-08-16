Машинка шлифовальная ленточная Sturm! BS8511U

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sturm!
|Тип товара
|Шлифмашина ленточная
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Макс. скорость ленты
|380 м/мин
|Мощность
|1000 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Блокировка кнопки включения
|да
|В кейсе
|нет
|Защита от перегрузок
|нет
|Питание
|от сети
|Пылесборник
|есть
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Длина, см
|38
|Ширина, см
|15.5
|Высота, см
|14.5
|Вес, кг
|4.65
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16.08.2018
Мощная. Тянет без проблем на любой скорости. Тяжёлую табуретку роняет набок) Распространённая лента. Легко настраиваемая "параллельность вращения" ленты, после некоторого времени установилась ка то сама и больше не настраивал, лента не сползает. Очень удобный передний узкий ролик - не представляю ленточную шлифмашинку без него. Конструкция надёжная, пока ничего не сломалось, не дребезжит и страшных звуков не издаёт. А ещё в комплекте есть запасные щётки.
Недостатки:
Непонятная штампованная подошва, которая криво сделана, надеть её бе приложения хороших усилий не получится, я не стал. Непонятная система крепления к верстаку - так и не понял, как её устанавливать, В инструкции и в интернете по этому поводу ничего нет.
Комментарий:
Первая моя шлифмашинка, сравнить не с чем. Всем доволен, никаких сожалений о покупке нет. Купил бы такую снова, посоветовал бы друзьям.
16.08.2018
Доступная цена и хорошая комплектация, есть запасные щётки, ремень привода, рамка-площадка, струбцины для стационарного монтажа. Регулирование оборотов. Возможность использование в качестве гриндера. Удобная передняя часть для мелких работ.
Недостатки:
Площадка-рамка крепится туго и неравномерно. Для небольшой цены недостатков особо нет.
Комментарий:
Отличное решение для различных бытовых нужд. Что то подточить, снять фаски, шлифануть, поправить и прочее. Очень доволен наличием такого инструмента. Надеюсь на продолжительную работоспособность.