Штроборез Sturm! AG915S

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sturm!
|Тип товара
|Штроборез
|Диаметр диска
|150 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.2 мм
|Кол-во рабочих дисков
|2
|Максимальная глубина пропила
|45 мм
|Максимальное число оборотов, об/мин
|5500
|Мощность, Вт
|1600
|Плавный пуск
|Да
|Подключение пылесоса
|да
|Регулировка частоты вращения
|нет
|Упаковка
|кейс
|Ширина пропила
|26 мм
|Высота, см
|24
|Длина, см
|46
|Ширина, см
|24
|Вес, кг
|10
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв