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Дрель ударная AEG SBE 750 RE

Артикул: 92746
Дрель ударная AEG SBE 750 RE
7 000 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 92746
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAEG
Тип товараДрель ударная
Блокировка кнопки включенияда
Мощность750 Вт
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмда
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверлениянет
Максимальный крутящий момент27 Нм
Макс. количество ударов в минуту23200 уд./мин.
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)16 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Длина, см47.5
Высота, см10.5
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг3.61
питание - от сети, мощность - 750 Вт


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Дрель ударная AEG SBE 750 RE - данный товар вы можете купить по цене по цене 7000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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