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Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51s

(1)
Артикул: 92528
Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51s
2 110 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 92528
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см25x36
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см6.1
Длина, см12.9
Ширина, см10.5
Вес, кг0.424
автоматический, манжета - на предплечье, размер - 25-36 см. Голосовое оповещение


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.09.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точность, простота, надежность, крупные цифры

Недостатки:
Не обнаружили

Комментарий:
Прекрасный, точный тонометр, который еще и сообщает приятным голосом результаты измерений.

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51s - данный товар вы можете купить по цене по цене 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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