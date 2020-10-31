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Измельчитель Bosch Mmr15A1

Артикул: 90067
  • Блендер Bosch MMR 15A1 - фото 1
  • Блендер Bosch MMR 15A1 - фото 2
Блендер Bosch MMR 15A1 - фото 1
Блендер Bosch MMR 15A1 - фото 2
3 680 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 90067
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБлендеры
Насадкиуниверсальный нож, эмульсионная насадка общее число насадок 3
Вес, кг2.1
измельчитель, мощность 550 Вт, емкость чаши 1.2 л


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Измельчитель Bosch Mmr15A1 - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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