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Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87

Артикул: 87969
  • Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 1
  • Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 2
Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 1
Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - фото 2
11 660 руб. 
19 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 87969
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 944 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Vane G
filter_noneТовар входит в коллекцию Vane G
БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Материалгранитная крошка, акрил
Отверстие для смесителяесть
Кол-во основных чаш1
Расположение крыласправа
Коландер в комплектенет
Корзина для посуды в комплектенет
Кол-во дополнительных чаш1
Клапан-автоматда
Установкаврезная
Формапрямоугольник
С крыломда
Угловаянет
Цветсерый
Разделочная доска в комплектенет
Глубина чаши210 мм
Страна бренда Россия
Длина, см78
Ширина, см50
Высота, см21
Вес, кг20
Гранитная мойка Iddis Vane G V17G785I87 granucryl (780*500) цвет серый, 1 1/2 чаши


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Самовывоз невозможен
Мойка для кухни Granucryl Iddis Vane G V17G785i87 - стоимость товара 11660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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