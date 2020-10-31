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Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808

Артикул: 86172
  • Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - фото 1
  • Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - фото 2
  • Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - фото 3
Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - фото 1
Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - фото 2
Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - фото 3
1 290 руб. 

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Артикул: 86172
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараПрибор для ухода за кожей лица
Питание от батареек или аккумуляторада
Назначениедля лица
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0,085
Электропорация- использование электрических токов Высокочастотная вибрация- интенсивный массаж Разглаживание морщин и омоложение кожи Улучшение тонуса и внешнего вида Насыщение кожи питательными, увлажняющими веществами Снятие спазма мимических мышц Укрепление контуров лица Усиление проникновения косметических средств Компактный массажер для ухода за кожей лица, восстанавливает тонус, усиливает проникновение и действие косметических средств, омолаживает и подтягивает кожу, уменьшает морщины и отеки, выравнивает и улучшает цвет лица. Сочетание электропорации и вибрации обеспечивает полноценный уход, омоложение и подтяжку кожи, активизацию косметических средств, восстановление кожи изнутри. К тому же аппарат по уходу за кожей лица Minilift очень удобно брать с собой в поездки, ведь он портативен и не з Обратите внимание, что процедура проводится ТОЛЬКО по сыворотке или гелю на водной основе! Работа по сухой коже запрещена. Входное напряжение 1,5 В Выходная частота: 15 кГц Диапазон выходного напряжения в пределах 200 В Противопоказания: Сердечнососудистые заболевания Онкологические заболевания Беременность Заболевания кожи ( экзема, дерматит, псориаз) Тромбофлебит При наличии острых или хронических заболеваний, не перечисленных в этой инструкции, рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом.


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Прибор для ухода за кожей Gezatone Minilift m808 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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