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Зарядное устройство СОНАР-Мини 12В от прикуривателя

Артикул: 8505
Зарядное устройство СОНАР-Мини 12В от прикуривателя
920 руб. 
1 248 руб. 
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Артикул: 8505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСОНАР
Тип товараЗарядное устройство
Вес, кг16
Высота, см6
Длина, см12
Ширина, см4

Зарядное устройство СОНАР-Мини 12В от прикуривателя предназначено для заряда свинцово-кислотных AGM и гелевых GEL аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт. Оптимально для использования в качестве зарядного устройства для эхолота.

Особенности:

  • Автоматическое отключение по достижении максимального заряда исключает возможность перезаряда аккумулятора;
  • При автоматическом отключении устройство переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда АКБ;
  • Ток заряда 1.2 А;
  • Максимальное напряжение заряда 14.4 В;
  • Напряжение хранения с компенсацией тока саморазряда 13.7В;
  • Входное напряжение 50Гц - 180-240 В;
  • Индикация окончания процесса заряда;
  • Встроенный предохранитель защищает от переполюсовки;
  • Производство - Россия.

Комплектация:

  • Зарядное устройство СОНАР-Мини 12В от прикуривателя;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство СОНАР-Мини 12В от прикуривателя - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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