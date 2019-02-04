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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-262

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Артикул: 84330
Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-262
1 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 84330
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCs Medica
Тип товараЗубные щетки
Максимальная скорость28000 пульсаций в минуту
Насадок в комплекте2
Питаниеот батареек
Режимы работы2: стандартный, режим отбеливания
Типы насадокстандартная
Форма основной насадкивытянутая
Вес, г45
Дополнительная информация33000 движ/мин в режиме «Super», время работы от двух элементов питания — около 150 дней, защитный колпачок для насадки
Потребляемая мощность, Вт0.72

Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-262 обеспечивает качественный уход за полостью рта и зубами. Высокая скорость вращения обеспечивает быстрое размягчение налета и его полное удаление. Щетка позволяет добираться до самых труднодоступных мест и гарантирует эффективное удаление остатков пищи из межзубных промежутков и десенных карманов. Мягкое массажное воздействие, оказываемое щеткой зубной Cs Medica SonicPulsar Cs-262 на десны, предотвращает возникновение стоматологических заболеваний.

Особенности:

  • Два режима чистки;
  • Автоматическое отключение через 2 минуты;
  • Скорость движения - до 33000 движ./мин.;
  • Промежуточный таймер останавливает движение щетинок на несколько мгновений через каждые 30 секунд;
  • Работа осуществляется от двух батареек типа АА;
  • Время работы на одном комплекте батарей составляет 150 дней.

Комплектация:

  • Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-262;
  • Батарейка (2 шт.);
  • Защитный колпачок;
  • Насадка (2 шт.);
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Электрическая зубная щетка CS Medica CS-262

Видеообзор Электрическая зубная щетка CS Medica CS-262



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.02.2019
Достоинства:
почти бесшумная ультразвуковая щетка.Сделана из качественного материала, 2 режима отбеливания.Эта щетка вычистит и обелит зубы за один раз,как простая щетка очистит за две недели.Всегда есть в продаже запасные насадки по недорогой цене

Недостатки:
нет

Комментарий:
C Medika пользуется вся семья

Самовывоз невозможен
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-262 - стоимость товара 1420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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