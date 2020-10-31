Миостимулятор Omron Soft Touch Hv-F158
поднимает тонус мышц, снимает болевые ощущения, залечивает травмы. Три вида массажа миостимулятора Omron Soft Touch Hv-F158
воздействуют на три зоны – плечи, ступни, поясницу. Миостимулятор оказывает комплексное лечение разных заболеваний, среди них - шейный остеохондроз, импотенция, энурез, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие. Электрические импульсы воздействуют на нервные клетки и стимулируют сокращение мышц, по этой причине Omron Soft Touch Hv-F158
способствует снижению болевых ощущений в мышцах, появляющихся после длительных физических нагрузок, а также как последствия при травмах и растяжениях. Рекомендации по массажу:
Продолжительность: 10 – 15 минут на одну зону;
Частота: 1-2 раза в день;
Интенсивность: на уровне комфортных ощущений; Показания к применению:
пояснично-крестцовые радикулиты, шейный остеохондроз, неврит лицевого нерва, вегетативно-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, артериальная гипотензия, головная боль сосудистая, мышечного напряжения, вследствие шейного остеохондроза, изменения погоды (метеочувствительность), стрессов. Хронический рецидивирующий бронхит. Спортивные травмы
- растяжения и ушибы (без крупных гематом), боль в мышцах после тренировок, спортивных нагрузках, ушиб колена, изменения в менисках, растяжения в голеностопных суставах, локтевом и плечевом суставе.Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.Особенности:
Комплектация:
- Функция усиления или ослабления воздействия
- Функция массажа
- 3 программы стимуляции
- Эргономичность
- Регулировка интенсивности
- 2 электродные пластины большого размера
- электронный блок,
- электродный шнур,
- комплект электродных пластин,
- держатель электродных пластин,
- элементы питания (2 шт. 1,5В/ААА R0,3),
- инструкция.
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