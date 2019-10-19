Вибромассажер Cs Medica VibraPulsar Cs-v1

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от сети
|да
|Производство
|Китай
|Высота, см
|9
|Длина, см
|11
|Ширина, см
|39
|Вес, кг
|0.87
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19.10.2019
легкий по сравнению с другими похожими моделями, прост в использовании, сменные насадки для различных ситуаций.
Недостатки:
немного пахнет пластик. но должен выветриться
Комментарий:
купила в подарок, довольны остались все!!! это очень хорошая вещь))
теперь очень хочу себе приобрести))
16.05.2019
Сперва отмечу простое удобство, все делается без усилий, функционально. Удобнейшая инструкция с расписанными методиками, можно самому во всем разобраться. Усталость после массажа как рукой снимает, главное, выбрать правильно насадку. Помощь при болях в мышцах просто неоценима, ощущения неимоверно приятные! Еще поставлю плюсик за качественные пластик и общий приятный дизайн, аппарат очень достойный!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Мне понравился, рекомендую