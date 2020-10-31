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Удилище Shimano AERNOS SPINNING 220 (SARNS222040)

Артикул: 82729
  • Удилище Shimano AERNOS SPINNING EVA 220 (SARNS222040) - фото 1
  • Удилище Shimano AERNOS SPINNING 220 (SARNS222040) - фото 2
Удилище Shimano AERNOS SPINNING EVA 220 (SARNS222040) - фото 1
Удилище Shimano AERNOS SPINNING 220 (SARNS222040) - фото 2
6 740 руб. 

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Артикул: 82729
В наличии
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БрендShimano
Тип товараУдилище
МатериалEVA, карбон, углеволокно
Рабочая длина, м2.2
Тест по леске, г20–40
Длина, см189
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типспиннинговое, штекерное
Вес, кг0.118

Описание

Среди супер-дорогих, элитных и дешёвых серий для новичков, опытный спиннингист старается выбрать золотую середину среднего ценового диапазона. Замечательный спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) может предложить и широкий список потребительских свойств, способных удовлетворить самого взыскательного ценителя, и позволит сэкономить, имея при этом внешние данные, которыми могли бы гордиться другие производители. Серия Aernos EVA от знаменитого японского бренда Shimano, давно привлекает внимание мастеров спиннинга, но постоянное стремление к совершенству, желание реализовать возможности новых технологий, материалов и фурнитуры, подвигли производителя на её серьёзную модернизацию. Изменился строй удилища, его прогрессивные ранее характеристики, стали быстрыми. Теперь спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) завершает более чувствительный наконечник, значительно расширяющий возможности изысканных твичинговых и джигговых техник спиннингования. Обрёл вторую молодость популярный спиннинг в 2013 году и его заметно поднявшийся уровень качества сразу обратил на себя внимание экспертов.

Превосходные технические данные и фурнитура, фантастический внешний вид

Высококачественные спиннинги - это то, что у многопрофильной компании Shimano получается лучше всего. Их отличные физические характеристики дополняет великолепная фурнитура и, отличающий спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г), шикарный внешний вид:

Аналогично большинству своих спиннингов представительского класса, для бланка серии, производитель использовал высокомодульный карбон XT60, чьи характеристики значительно оптимизировала добавка биофибры (Biofibre), по запатентованной Shimano технологии. С биофиброй снасть повысила дальность заброса, да и баланс удилища стал совершенней;

На спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) смонтированы продвинутые кольца Fuji improved Hard. Совершенство их гладкой поверхности удлинит срок службы плетёнки, да и жилковой лески, а заброс сделает ещё дальше;

В отличии от предыдущей вариации серии, разнесённая рукоятка спиннинга отделанна не пробкой, а качественным неопреном EVA. Черного цвета, он отлично сочетается с красными элементами отделки ручки, катушкодержателя и бланка;

Эргономичный и стильный, яркий катушкодержатель, собственной разработки бренда и безупречной надёжности, завершает фантастически красивый внешний вид спиннинга;

Серия представляет широкую линейку моделей, различной длины и тестов. Каждый спиннинг Shimano Aernos Eva 2,20м (20-40г) будет отличным подарком восхищённому поклоннику спиннинговой ловли.



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Самовывоз невозможен
Удилище Shimano AERNOS SPINNING 220 (SARNS222040) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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