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Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300)

Артикул: 82557
  • Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300) - фото 1
  • Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300) - фото 2
Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300) - фото 1
Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300) - фото 2
4 100 руб. 
4 500 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 82557
В наличии
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БрендShimano
Тип товараУдилище
Материалкомпозит
Рабочая длина, м3.66
Тест по леске, гмакс. 125
Длина, см186
Ширина, см16
Балансировкаесть
Высота, см8
Типкарповое, штекерное
Вес, кг0.358

Описание

Карповые удилища ALIVIO Specimen созданы для рыболовов на малом бюджете, но имеют многие признаки более дорогих моделей. Обладая великолепным забрасывающим и игровым действием, с красивой приглушенной косметикой, ALIVIO идеальны в использовании и не стоят состояния. Производятся 10 моделей на выбор, включая четыре 3-х секционные опции.



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Самовывоз невозможен
Удилище Shimano ALIVIO DX SPECIMEN 12-300 (ALDX12300) - по цене 4100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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