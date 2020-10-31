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Насосная станция, применяемая для автоматического орошения приусадебных территорий. Полив можно выполнять обычной и дождевой водой.Насосная установка отличается простотой эксплуатации – залив воды производится в отдельное отверстие. Станция защищена от перегрузок. Двигатель не требует технического обслуживания. Пробка для слива воды, для откручивания которой не нужны инструменты, предохраняет от промерзания. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации насосный установки.

Насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox (600972000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.