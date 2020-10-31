Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310

Артикул: 81614
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 1
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 2
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 3
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 4
Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 1
Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 2
Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 3
Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - фото 4
3 360 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 81614
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендStreet Storm
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора120°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм2.7
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9
Высота, см4
Вес, кг0.08
угол обзора - 120°, разрешение видеозаписи - 1920x1080 пикс.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор Street Storm CVR-N2310 - этот товар вы можете купить по цене 3360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...