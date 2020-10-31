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Автомагнитола Pioneer MVH-280fd

Артикул: 81345
Автомагнитола Pioneer MVH-280fd
9 850 руб. 
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+ 280 КэтКоинов
Артикул: 81345
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыAAC, FLAC, MP3, WMA
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная88 Вт
Кол-во полос эквалайзера5
Состояние товарановый
ВыходыRCA, USB
ВходыJack 3.5, USB
Длина, см18
Ширина, см16
Высота, см5
Вес, кг0.8
Максимальная мощность - 200 Вт, типоразмер -1 DIN, дисплей - монохромный


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer MVH-280fd - данный товар вы можете купить по цене по цене 9850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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