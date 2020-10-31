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Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN

Артикул: 81320
  • Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN - фото 1
  • Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN - фото 2
  • Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN - фото 3
Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN - фото 1
Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN - фото 2
Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN - фото 3
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 81320
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыCD-Audio, FLAC, MP3, WMA
Функция Съемная панельнет
Типоразмер2 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная88 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp, RCA
ВходыJack 3.5, USB
Длина, см18.2
Ширина, см16
Высота, см11.1
Вес, кг1.5

Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN представляет собой качественное устройство, позволяющее воспроизводить аудио с современных носителей и слушать FM-радиостанции. Выполнена в стильном дизайне, обладает настраиваемой светодиодной подсветкой в широком цветовом спектре. Наличие USB-разъема позволяет не только слушать аудио с внешних носителей, но и подзаряжать различные девайсы. Простое управление, ручная настройка эквалайзера и способность сохранения в памяти до шести избранных радиостанций отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к данного вида аппаратуре. Автомагнитола JVC KW-R520 рассчитана на размер 2DIN, передняя панель не съемная.

Особенности:

  • Панель несъемная;
  • Наличие разъема USB для прослушивания музыки с внешнего накопителя;
  • Через USB-порт можно заряжать различные гаджеты, выходной ток - 1 А;
  • Предохранитель на 10 А;
  • Наличие разъема AUX для подключения внешнего проигрывающего устройства;
  • В режиме радио доступны 3 FM-диапазона;
  • Внесение в память до шести избранных радиостанций;
  • Ручное управление эквалайзером;
  • Выбор цвета подсветки;
  • Меню русифицировано.

Комплектация:

  • Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN;
  • Крепеж;
  • Комплект проводов;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN

Видеообзор Автомагнитола JVC KW-R520 2DIN



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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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