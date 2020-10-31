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Эспандер Ronin А-10 008 St-4005, Плечевой, Детский

Артикул: 81094
  • Эспандер плеч дет 5 метал пруж А-10 , пласт ручки 008 ST-4005 - фото 1
  • Эспандер плеч дет 5 метал пруж А-10 , пласт ручки 008 ST-4005 - фото 2
Эспандер плеч дет 5 метал пруж А-10 , пласт ручки 008 ST-4005 - фото 1
Эспандер плеч дет 5 метал пруж А-10 , пласт ручки 008 ST-4005 - фото 2
590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81094
В наличии
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БрендRonin
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.37

Эспандер Ronin А-10 008 ST-4005 разработан специально для детей. Выполнен из пластика и металла. Безопасная конструкция с адекватной для детского организма нагрузкой и размерами. Позволяет приучить ребенка к занятиям спортом, укрепляет мышцы плечевого пояса, груди, рук и спины

Особенности:

  • Пружинная регулируемая нагрузка;
  • Нагрузка регулируется числом установленных пружин;
  • Удобные пластиковые ручки;
  • Материал - пластик и металл.

Комплектация:

  • Эспандер Ronin А-10 008 ST-4005;
  • Упаковка.


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Эспандер Ronin А-10 008 St-4005, Плечевой, Детский - данный товар вы можете купить по цене по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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