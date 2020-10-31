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Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850

Артикул: 80257
  • Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - фото 1
  • Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - фото 3
  • Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - фото 4
Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - фото 1
Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - фото 3
Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - фото 4
2 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 80257
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
ПроизводствоГермания
Высота, см9
Длина, см13
Ширина, см11
Вес, кг0.22
Антицеллюлитный массажер AC 850 позволяет делать интенсифицирующий кровообращение массаж ягодиц, бедер, плеч и поясницы. Эффект достигается благодаря интенсивной активации кровообращения, а значит, и обмена веществ. Подобные процедуры ощутимо повышают упругость кожи. Прибор работает от розетки, через сетевой адаптер, подключаемый к прибору. Включается ползунковым переключателем, расположенным на приборе. Работает в трех режимах различной интенсивности. Максимальная длительность одного сеанса массажа – 15 минут. Улучшает кровообращение в области ягодиц, бедер, плеч и поясницы благодаря интенсивному активированию обмена веществ Ощутимо повышает упругость кожи Три двойных массажных ролика Регулировка интенсивности массажа с помощью ползункового переключателя Компактный размер, удобная рукоятка с ремешком для фиксации.


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Антицеллюлитный массажер Medisana Ac 850 - данный товар вы можете купить по цене по цене 2150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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