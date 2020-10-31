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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Силовые тренажеры Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0104-n Вандер Кор Смарт

Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0104-n Вандер Кор Смарт

Артикул: 79237
  • Тренажер многофункциональный ВАНДЕР КОР СМАРТ Bradex SF 0104 - фото 1
  • Тренажер многофункциональный ВАНДЕР КОР СМАРТ Bradex SF 0104 - фото 2
  • Тренажер многофункциональный ВАНДЕР КОР СМАРТ Bradex SF 0104 - фото 3
Тренажер многофункциональный ВАНДЕР КОР СМАРТ Bradex SF 0104 - фото 1
Тренажер многофункциональный ВАНДЕР КОР СМАРТ Bradex SF 0104 - фото 2
Тренажер многофункциональный ВАНДЕР КОР СМАРТ Bradex SF 0104 - фото 3
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 79237
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
ПроизводствоКитай
Длина, см51
Ширина, см11
Высота, см48
Вес, кг6.125

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0104 «Вандер Кор Смарт», несмотря на свои компактные размеры, способен заменить 6 стандартных тренажеров. Выставляя нужный уровень сопротивления, можно выполнять эффективные отжимания, тренировать бедра, голени, спину и пресс. Сочетание мощных кардио и силовых нагрузок позволяют держать в форме не только тело, но и сердечно-сосудистую систему. По окончании тренировки тренажер Bradex SF 0104 легко убрать в кладовку или задвинуть под кровать.

Особенности:
  • Вид нагрузки - под собственным весом;
  • Максимальный вес пользователя - 120 кг;
  • Материал изготовления - пластик, сталь, искусственная кожа;
  • Область нагрузки - ноги, спина, пресс, грудь;
  • Компактная складная конструкция.
Комплектация:
  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0104 «Вандер Кор Смарт»;
  • Не оригинальная упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0104-n Вандер Кор Смарт

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0104-n Вандер Кор Смарт

 



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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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