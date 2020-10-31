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Тренажер Для Фитнеса Bradex Фитнес Тренер Sf 0038

Артикул: 79234
  • Тренажер для фитнеса с эспандерами ФИТНЕС-ТРЕНЕР Bradex SF 0038 - фото 1
  • Тренажер для фитнеса с эспандерами ФИТНЕС-ТРЕНЕР Bradex SF 0038 - фото 2
  • Тренажер для фитнеса с эспандерами ФИТНЕС-ТРЕНЕР Bradex SF 0038 - фото 3
Тренажер для фитнеса с эспандерами ФИТНЕС-ТРЕНЕР Bradex SF 0038 - фото 1
Тренажер для фитнеса с эспандерами ФИТНЕС-ТРЕНЕР Bradex SF 0038 - фото 2
Тренажер для фитнеса с эспандерами ФИТНЕС-ТРЕНЕР Bradex SF 0038 - фото 3
690 руб. 
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Артикул: 79234
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
Вес, кг1

Тренажер для фитнеса Bradex «Фитнес Тренер» SF 0038 используется для тренировки различных групп мышц. Прост в применении, позволяет выполнять множество различных упражнений. Подходит не ттлько женщинам, но и мужчинам

Особенности:

  • Выполнен из прочного ПВХ;
  • Эспандеры - резина;
  • Компактные размеры;
  • Простое универсальное применение.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex «Фитнес Тренер» SF 0038;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Фитнес Тренер Sf 0038

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Фитнес Тренер Sf 0038



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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Bradex Фитнес Тренер Sf 0038 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 690 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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