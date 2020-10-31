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Диски Вращающиеся Bradex Sf 0078 Дабл Твистер

Артикул: 79202
  • Диски вращающиеся ДАБЛ ТВИСТЕР Bradex SF 0078 - фото 1
  • Диски вращающиеся ДАБЛ ТВИСТЕР Bradex SF 0078 - фото 2
Диски вращающиеся ДАБЛ ТВИСТЕР Bradex SF 0078 - фото 1
Диски вращающиеся ДАБЛ ТВИСТЕР Bradex SF 0078 - фото 2
1 850 руб. 
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+ 101 КэтКоинов
Артикул: 79202
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараДиск вращающийся
Вес, кг1.7

Диск вращающийся Bradex SF 0078 «Дабл Твистер» - это популярный тренажер для фитнеса, используемый как в домашних условиях, так и в спортзалах. Выполнен из прочных качественных материалов, прост в использовании. Представляет собой два вращющихся диска с рельефной поверхностью, позволяющих прорабатывать мышцы ног, живота, бедер. Оба диска вращаются в любые стороны, благодаря чему можно разнообразить комплекс упражнений. Занятия с диском Bradex SF 0078 «Дабл Твистер» способствуют снижению веса и сжиганию лишних калорий.

Особенности:

  • Материал изготовления - полипропилен, сталь;
  • Рельефная массажная поверхность;
  • Простота использования;
  • Устойчив, благодаря резиновым ножкам;
  • Максимальная нагрузка - до 150 кг.

Комплектация:

  • Диск вращающийся Bradex SF 0078;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Диски Вращающиеся Bradex Sf 0078 Дабл Твистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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