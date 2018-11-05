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Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body

(3)
Артикул: 79035
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 1
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 2
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 3
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 4
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 5
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 6
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 7
  • Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 8
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 1
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 2
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 3
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 4
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 5
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 6
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 7
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - фото 8
73 240 руб. 
Купить
+ 324 КэтКоинов
Артикул: 79035
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараФотоаппарат зеркальный
Физический размер матрицы, мм22.3х14.9
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Серийная съемка, кадр/сек7
GPSнет
Wi-Fiесть
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)1040000
Разрешение матрицы, Мпикс24.2
Bluetoothнет
Формат аккумуляторасвой собственный
Тип матрицыCMOS
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Тип видоискателязеркальный
Светочувствительность100-3200 ISO
Объектив в комплектенет
ПроцессорDIGIC 6
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Кроп-фактор1.6
Крепление внешней вспышкибашмак
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, документация, упаковка
ИнтерфейсыUSB 2.0, видео, HDMI, микрофонный вход, аудио, NFC, разъем для пульта ДУ
Запись видеоесть
Встроенная вспышкада
Влагозащитанет
БайонетCanon EF/EF-S 
Цветчерный
Вес, кг0.73

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body - это камера с высоким быстродействием, которая идеально подходит для съемок динамичных событий. Поворотный экран позволяет снимать с различных ракурсов. Камера хороша также при работе в слабом освещении. С ее помощью осуществляется качественная видеосъемка. Гарантированное высокое качество записи звукового сопровождения видеоряда. Легко подключается к различным устройствам через Wi-Fi. Камерой можно управлять со смартфона или с планшета. Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body гарантирует высокий результат фото- и видеосъемки в любых условиях.

Особенности:
  • Скорость отклика камеры позволяет снимать самые динамичные события
  • Позволяет снимать при низком уровне освещенности
  • Серийная съемка 7 кадров в секунду подходит для схемки дикой природы и спортивных событий
  • Автофокусировка хорошо работает даже в сложных условиях освещения
  • 45 точек автофокусировки гарантируют хороший результат при схемке в сложных условиях
  • Сенсорный экран позволят легко и быстро настраивать камеру
  • Интуитивно понятная навигация по меню
  • Естественные цвета на снимках, сделанных в условиях слабого освещения гарантированы широким диапазоном чувствительности
  • Интеллектуальный видоискатель охватывает практически 100 процентов изображения и позволяет видеть кадр целиком
  • Экран регулируется по наклону
  • Благодаря встроенному передатчику для вспышек можно управлять внешними вспышками, устанавливая их в нужных местах
  • Простое управление чувствительностью и скоростью автофокусировки во время видеосъемки
  • Качественная запись звука
  • Возможность выбора формата записи файла облегчает процесс дальнейшей обработки материала
  • Камера совместима с мобильными устройствами что позволяет управлять настройками камеры со смартфона или планшета
  • Подключение к различным устройствам через Wi-Fi.
Комплектация:
  • Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body
  • Ремешок на запястье
  • Аккумулятор
  • Зарядное устройство
  • Кабель АС
  • Документация
  • Упаковка.

Видеообзор на Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body

Видеообзор Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body
 


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстрый, четкая работа, удобный функционал. Очень удобно снимать видео - великолепный автофокус!
В своём классе -лучший !

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Рекомендую. Лучший кроп от Canon. Цена-функционал идеальны.
Снимаю репортажи(свадьбы/праздники) - автофокус отличный! После mk2 - снимая репортаж, теперь не отвлекаюсь на постоянный контроль фокуса и внимание идёт на построение кадра. Ставим на стаб и бегаем !


05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цветопередача, дуалпиксель, байонет, 60 fps, интервальная съемка, тачскрин, большой аккум, разъём для наушников, эргономика, высокая детализация на исо 3200, стереомикрофон. В общем считаю все эти параметры - стандартом современной камеры. Считаю камеру идеальной для свадеб. качество достойное, оптика дешевле аналогов.

Недостатки:
наличие антимуар фильтра, ipb на 60fps

Комментарий:
перед покупкой, изучил камеру вдоль и поперёк, отличная камера для бюджетной съёмки. для вип и рекламы не подойдёт.


05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точность автофокуса
Наличие дополнительного экрана с параметрами съемки
Удобный хват камеры

Недостатки:
Поворотный экран кажется хлипким (после nikon d5500)
Не резкая картинка в видео, если сравнивать с теми же беззеркалками сони и панас.
Съемка при недостаточной освещенности (с исо1600 уже прут не приятные шумы)

Комментарий:
Снимаю преимущественно видео. Рассматривал, как вариант, к покупке предыдущую модель б/у 70д, но там не хватало 1080р 50 кадров в секунду(которые были в предыдущей моей камере), так же рассматривал сони а6300, но там автофокус дерганный, хотя по многим параметрам сонька и превосходит 80д(меньше вес, 4к, меньше шумов при съемке в недостаточной освещенности и гораздо более резкая картинка в видео, ну и поддершка ЛОГов).
Это моя вторая зеркалка после никон д5500. Тот по всем параметрам устраивал, но очень не хватало автофокуса в видео. Сейчас уже успел отснять много материала, думаю, на билшайшие пару лет задержусь на этой камере.)

Самовывоз невозможен
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 80D Body - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 73240 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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