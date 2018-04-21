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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK

(3)
Артикул: 77862
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - фото 5
4 240 руб. 
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Артикул: 77862
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт14.4
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент30 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева25 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1.2

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK предназначена для сверления отверстий в дереве и металле. Дрель также имеет функцию шуруповерта - с помощью устройства можно заворачивать и выворачивать шурупы. Это оборудование эконом-класса, которое оснащено всем необходимым для автономной работы.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK имеет функционал для работы без подключения к сети:

  • устройство работает на аккумуляторе;
  • дрель имеет фонарик для подсветки рабочей поверхности, что позволяет сверлить отверстия в темных и труднодоступных местах;
  • переключатель скоростей расположен прямо на корпусе оборудования, дрель имеет 2 скорости;
  • техника может работать с металлом и деревом;
  • удобная прорезиненная ручка эргономичной формы обеспечивает надежный хват, дрель вряд ли выпадет из рук даже при напряженной работе;
  • съемный аккумулятор можно быстро зарядить, его легко снять и поставить обратно;
  • в устройстве нет лишних функций, которые могут только отвлекать от работы.

Корпус дрели не имеет магнитного держателя, однако эта функция в большинстве случаев и не требуется. Дрель идеально подойдет для работ по дому и выполнения заказов на выезде. Для транспортировки устройства можно использовать специальный кейс, который поставляется вместе с дрелью.

Оптимальное соотношение цены и функционала - одно из главных преимуществ устройства. Дрель стоит намного дешевле более продвинутых аналогов, при этом она имеет все необходимое для выполнения основной работы. Если нужна небольшая легкая дрель для работы по дому, то эта модель марки Bort станет оптимальным выбором. Быстрозажимной патрон обеспечит экономию времени при выполнении рабочих операций.

В устройстве нет ударного механизма, техника работает в двух режимах: как шуруповерт и как обычная дрель. В оборудовании предусмотрено гнездо для крепления бит. Еще одно преимущество изделия - надежный корпус из прочного пластика, который может выдержать умеренные механические воздействия и удары. Корпус дрели отличается стильным минималистичным дизайном, характерным для техники этой марки.

Комплектация:

  • дрель;
  • 2 аккумулятора;
  • сумка;
  • зарядное приспособление;
  • руководство по эксплуатации.

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить гайковерт.

 

 



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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
удобная, легкая, компактная, недорогая, два аккумулятора, удобная сумочка в комплекте, работает прилично

Недостатки:
мощности бы побольше, в холостую то ниче конечно, а на материале немного бывает тупит, хотя и не сильно, это если придраться

Комментарий:
вполне нормально


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобный, мощный, лёгкий. Даже девушка с ним легко справлялась. Индикатор заряда, подсветка- всё удобно. 5-ти часовой зарядки хватило на 8 часов интенсивной работы.

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Хорошая вещь. Не жалею, что купил.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, удобство, заряд

Недостатки:
нет

Комментарий:
сначала смутил факт отсутствия кейса, но потом оказалось что сумка даже удобней

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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