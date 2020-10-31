Бензопила Partner P360S 9666992-01

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Partner
|Тип товара
|Бензопилы
|Мощность двигателя
|2 л. с.
|Объём двигателя, см3
|40
|Объём топливного бака, л
|0.25
|Число тактов двигателя
|2
|Длина шины
|45 см
|Максимальная длина шины
|18 дюйм.
|Шаг цепи
|3/8 дюйм.
|Тип привода
|Бензиновый
|Тормоз цепи
|Да
|Антивибрация
|Да
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Уровень шума
|100 дБ
|Ширина, см
|29
|Длина, см
|49.1
|Высота, см
|31.5
|Вес, кг
|4.8
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