Культиватор бензиновый Hyundai T 800

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 5 665 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Hyundai
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|5.5 л. с.
|Тип редуктора
|цепной
|Тип коробки передач
|механическая
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|3.6
|Объем топливного двигателя
|163 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|60 см
|Максимальная ширина обработки
|60 см
|Количество фрез в комплекте
|4
|Задний ход
|есть
|Глубина культивирования
|до 30 см
|Глубина вспахивания
|до 30 см
|Длина, см
|66
|Ширина, см
|57
|Высота, см
|42
|Вес, кг
|45
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