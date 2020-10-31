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Насос дренажный Gardena 21000 inox Premium 01787-20.000.00

Артикул: 77467
  • Насос погружной Gardena 21000 inox Premium 01787-20.000.00 - фото 1
  • Насос погружной Gardena 21000 inox Premium 01787-20.000.00 - фото 2
Насос погружной Gardena 21000 inox Premium 01787-20.000.00 - фото 1
Насос погружной Gardena 21000 inox Premium 01787-20.000.00 - фото 2
15 130 руб. 
Купить
+ 263 КэтКоинов
Артикул: 77467
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 522 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды1°C
Глубина погружения под зеркало воды7 м
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды5°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность1000 Вт
Пропускная способность21 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Режущая насадканет
Длина, см21
Ширина, см27.5
Высота, см36.7
Вес, кг8.3
Тип насоса - дренажный. Для чистой воды. Пропускная способность - 21 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Насос дренажный Gardena 21000 inox Premium 01787-20.000.00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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