Стабилизатор напряжения DAEWOO DW-TZM500VA

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Daewoo
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-270
|Тип
|релейный
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|500
|Максимальное входное напряжение, В
|270
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|500
|Вес, кг
|2,58
|Высота, см
|43,3
|Длина, см
|36,3
|Ширина, см
|30,6
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