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Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS

Артикул: 77345
  • Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - фото 1
  • Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - фото 2
  • Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - фото 3
Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - фото 1
Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - фото 2
Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - фото 3
15 000 руб. 
Купить
+ 210 КэтКоинов
Артикул: 77345
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараХлебопечи
Безглютеновая выпечкаесть
Бездрожжевая выпечканет
Выбор цвета корочкиесть
Диспенсернет
Длина сетевого шнура1 м
Кексесть
Материал корпусапластик
Мощность550 Вт
Пшеничный хлебесть
Ржаной хлебесть
Таймересть
Вес выпечки - 1 кг. Количество автоматических программ - 13. Мощность - 550 Вт


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Самовывоз невозможен
Хлебопечь Panasonic SD-2510 WTS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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