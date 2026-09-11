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Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
33 770 руб.  39 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77307
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Вес, кг.
46

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS

самоходный, мощность - 9.5 л. с. Размер захвата - 660x510 мм

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
самоходный, мощность - 9.5 л. с. Размер захвата - 660x510 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion ST855BS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 33770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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