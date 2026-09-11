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Мотобур Champion AG352 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Champion AG352

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Мотобур Champion AG352
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
14 490 руб.  15 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77303
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотобур
Размеры в упаковке, см
50х46х43
Вес, кг.
11.3

Описание товара Мотобур Champion AG352

Мотобур Champion AG352. Мощность двигателя: 1.9 лс. Объем топливного бака: 0.98 л.

Отзывы о товаре Мотобур Champion AG352




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотобур
Описание
Мотобур Champion AG352. Мощность двигателя: 1.9 лс. Объем топливного бака: 0.98 л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Champion AG352 - стоимость товара 14490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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