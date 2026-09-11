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Высоторез аккумуляторный Champion PPB360 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Высоторез аккумуляторный Champion PPB360

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Высоторез аккумуляторный Champion PPB360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77297
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
3.7

Описание товара Высоторез аккумуляторный Champion PPB360

максимальная толщина обрабатываемых ветвей - 18 мм

Отзывы о товаре Высоторез аккумуляторный Champion PPB360




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Описание
максимальная толщина обрабатываемых ветвей - 18 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез аккумуляторный Champion PPB360 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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