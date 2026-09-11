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Бензопила Champion S2512 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Champion S2512

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Бензопила Champion S2512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 820 руб.  5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77286
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Вес, кг.
3.2

Описание товара Бензопила Champion S2512

Бензопила Champion S2512 - легкий и компактный инструмент для распиливания древесины. Бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 0.95 л.с. запускается с ручного стартера. Система воздушного охлаждения продлевает срок службы бензопилы. Задняя рукоятка обеспечивает комфортный захват. Предусмотрен тормозом цепи для безопасности пользователя, а также уловитель цепи для предотвращения травм.



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Отзывы о товаре Бензопила Champion S2512




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Champion S2512 - легкий и компактный инструмент для распиливания древесины. Бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 0.95 л.с. запускается с ручного стартера. Система воздушного охлаждения продлевает срок службы бензопилы. Задняя рукоятка обеспечивает комфортный захват. Предусмотрен тормозом цепи для безопасности пользователя, а также уловитель цепи для предотвращения травм.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Champion S2512 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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