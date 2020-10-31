Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Аппликатор
|Вес, кг
|0.7
|Высота, см
|3
|Длина, см
|60
|Материал
|текстиль
|Материал
|пластик
|Материал
|магнит
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|41
Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный), Кузнецова предназначен для эффективного воздействия на большую площадь спины, живота, бедер. На нем можно находиться в различных положениях. Удобен для массажа стоп. Благодаря применению аппликатора, усиливается интенсивность кровообращения и насыщения тканей и органов кислородом, ускоряются обменные процессы и процессы вывода токсинов. Помогает избавиться от жировых отложений и целлюлита. Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный) рекомендован для индивидуального использования.
Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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