Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный

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Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный), Кузнецова предназначен для эффективного воздействия на большую площадь спины, живота, бедер. На нем можно находиться в различных положениях. Удобен для массажа стоп. Благодаря применению аппликатора, усиливается интенсивность кровообращения и насыщения тканей и органов кислородом, ускоряются обменные процессы и процессы вывода токсинов. Помогает избавиться от жировых отложений и целлюлита. Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный) рекомендован для индивидуального использования.

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