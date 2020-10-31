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Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный

Артикул: 77158
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 1
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 2
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 3
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 4
Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 1
Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 2
Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 3
Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото 4
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77158
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БрендNoname
Тип товараАппликатор
Вес, кг0.7
Высота, см8
Длина, см29
Материалтекстиль
Материалпластик
Материалмагнит
ПроизводствоРоссия
Ширина, см16

Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (красный), Кузнецова, для поясницы представляет собой массажный валик, действие которого основано на соприкосновении острых игл с поверхностью кожи. Интенсивность нажима обеспечивается весом собственного тела. Благодаря действию аппликатора, улучшается кровоснабжение тканей и органов, усиливается интенсивность обменных процессов, эффективнее выводятся токсины. Магнитные вставки в центре аппликаторного модуля усиливают лечебный эффект аппликатора Кортин-медтехника Тибетский валик за счет наличия постоянного магнитного поля.

Особенности:

  • Упругость и форма валика тщательно разработаны для оказания оптимального воздействия на кожу спины;
  • Магнитные вставки усиливают терапевтический эффект от применения массажера;
  • Ткань покрытия - натуральный хлопок;
  • 59 аппликаторных модулей;
  • Предназначен для индивидуального использования.

Комплектация:

  • Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (красный), Кузнецова, для поясницы;
  • Документация;
  • Упаковка.

Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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