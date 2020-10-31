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Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый

Артикул: 77157
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 1
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 2
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 3
  • Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 4
Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 1
Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 2
Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 3
Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый - фото 4
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77157
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БрендNoname
Тип товараАппликатор
Вес, кг0.5
Высота, см7
Длина, см24
Материалтекстиль
Материалпластик
Материалмагнит
ПроизводствоРоссия
Ширина, см14

Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (желтый), Кузнецова, для шеи предназначен для массажных процедур под действием веса собственного тела. Острые иглы аппликаторных модулей оказывают стимулирующее действие на кожу, обеспечивая устранение нарушений местного кровообращения, повышение общего тонуса организма, нормализацию сна. Встроенные магнитные вставки оказывают дополнительный магнитотерапевтический эффект, благодаря которому воздействие аппликатора Кортин-медтехника Тибетский валик становится более эффективным.

Особенности:

  • Тщательно подобранная форма и упругость валика и острота его игр оказывает оптимальное давление на кожу;
  • Наличие магнитных вставок обеспечивает усиление лечебного эффекта;
  • Покрытие валика - натуральная хлопчатобумажная ткань;
  • 45 аппликаторных модуля;
  • Основа - мягкий поролон, обеспечивающий оптимальный контакт острых модулей с кожей;
  • Предназначен для индивидуального использования.

Комплектация:

  • Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (желтый), Кузнецова, для шеи;
  • Документация;
  • Упаковка.

Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый

Видеообзор Массажер иппликатор Тибетский Валик для шеи желтый



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