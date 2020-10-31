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Дрель-шуруповерт аккумуляторный Bosch PSR 1800 LI-2 (2 акк.) (6039A3121)

Артикул: 76934
Дрель-шуруповерт аккумуляторный Bosch PSR 1800 LI-2 (2 акк.) (6039A3121)
10 970 руб. 
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+ 191 КэтКоинов
Артикул: 76934
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 829 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент38 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева30 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1.2
Дрель-шуруповерт Bosch PSR 1800 LI-2 оснащен 2-скоростным планетарным редуктором с оптимизированным крутящим моментом для заворачивания шурупов и оптимальной скоростью для сверления отверстий.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторный Bosch PSR 1800 LI-2 (2 акк.) (6039A3121) - стоимость товара 10970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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