Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J)

Артикул: 76895
  • Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - фото 1
  • Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - фото 2
  • Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - фото 3
Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - фото 1
Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - фото 2
Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - фото 3
35 760 руб. 
Купить
+ 621 КэтКоинов
Артикул: 76895
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараДальномер
Вес, кг0.24
Высота, см3.7
Длина, см12
Ширина, см6.6

Дальномер Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) представляет собой высокоточный измерительный прибор, способный на большом расстоянии с минимальной погрешностью определить длину, площадь и объем различных объектов. Наличие выдвижного штифта облегчает процесс измерения в труднодоступных местах и в местах, где толщина прибора препятствует точному позиционированию. В данную комплектацию входит штатив, высота которого регулируется до 150 см.

Особенности:

  • Четыре точки начала отсчета;
  • Встроенный прицел;
  • Питание - 4 батарейки ААА;
  • Погрешность измерений - 1 мм;
  • Класс лазера - 2;
  • Резьба под штатив - 1/4 дюйм.;
  • Длина волны измерений - 635 нм;
  • Дальность измерений - 250 м;
  • Упорный штифт для измерения из углов;
  • Защита от водяных брызг и пыли;
  • Имеет профессиональное назначение;
  • Рабочая температура - от -10 до +50°C.

Комплектация:

  • Дальномер Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J);
  • Штатив;
  • Чехол;
  • Петля для переноски;
  • Документация;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) - стоимость товара 35760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...